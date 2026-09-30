সেনাসদস্য পরিচয়ে চাঁদা দাবি, আটক ২

মৌলভীবাজারে সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে নারী উদ্যোক্তা মেলার স্টলমালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা দাবির অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে সদর মডেল থানার পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১টি ওয়াকিটকি সেট, সেনাবাহিনীর পোশাকের অনুরূপ ১টি প্যান্ট, টি-শার্ট, পরিচয়পত্রের ৩টি ছবি এবং ৩টি মুঠোফোন জব্দ করা হয়েছে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন জেলার রাজনগর উপজেলার কামারচাক ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামের সামছুদ্দিন মিয়ার ছেলে ইমরান আহমেদ (২০) ও বিলাল মিয়ার ছেলে মাসুম আহমদ (১৯)।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২৯ সেপ্টেম্বর রাত ৮টার দিকে আটক ব্যক্তিরা মৌলভীবাজার পৌরসভাস্থ এম সাইফুর রহমান অডিটোরিয়ামে চলমান নারী উদ্যোক্তা মেলায় প্রবেশ করে বিভিন্ন স্টলে যান। এ সময় তাঁরা নিজেদের সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁরা সঙ্গে থাকা একটি পরিচয়পত্র ও ওয়াকিটকি প্রদর্শন করেন এবং মুঠোফোনে থাকা সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত ছবি, পরিচয়পত্র ও ওয়াকিটকির ছবি মেলায় উপস্থিত স্টলমালিক, দোকানদার ও কর্মচারীদের দেখান।
একপর্যায়ে তাঁরা নিজেদের সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন স্টলমালিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা হিসেবে নগদ টাকা দাবি করেন। চাঁদা না দিলে আটক ও হেনস্তা করার ভয়ভীতি দেখান।
বিষয়টি মেলায় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীদের সন্দেহ হলে তাঁরা দুজনকে আটক করেন। এ সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা অপর দুই সহযোগী সুযোগ বুঝে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে মৌলভীবাজার সদর মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে হেফাজতে নেয় এবং তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন আলামত জব্দ করে।
মৌলভীবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নিজেদের সেনাবাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে মেলায় অবস্থানরত ব্যবসায়ীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে চাঁদা দাবি করেছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের কাছ থেকে ওয়াকিটকি, সেনাবাহিনীর পোশাকের অনুরূপ পোশাকসহ বিভিন্ন আলামত জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মেলা আয়োজক কমিটির সদস্য নাহিদ আহমেদের একটি লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অপর ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
অপরাধের ধরন অনুযায়ী-শিক্ষার্থীদের তিন ক্যাটাগরিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এক বছরের জন্য একাডেমিক বহিষ্কার অথবা ২০ হাজার টাকা জরিমানা, ছয় মাসের একাডেমিক বহিষ্কার অথবা ১৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা। সাজাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আইন বিভাগের পাঁচজন, মার্কেটিং বিভাগের...১ মিনিট আগে
বগুড়ার ধুনটের একটি মোবাইল ফোনের দোকানে চুরি করে পালানোর সময় সিরাজগঞ্জে ৯৪টি মোবাইল ফোনসহ আন্তজেলা চোরচক্রের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে যমুনা সেতু পশ্চিম গোলচত্বর এলাকায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার করা মোবাইল ফোনগুলোর আনুমা৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইলে আট বছরের এক শিশুকে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে শেরপুর ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলায়েত হোসেন বেলালের বিরুদ্ধে। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের একটি কেন্দ্রের শিক্ষক।১১ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুরে পানির মোটরে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে জিহাদ হাসান (২১) নামে এক তরুণ বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা গেছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার খামারকান্দি ইউনিয়নের খামারকান্দি পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১৫ মিনিট আগে