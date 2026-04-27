Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে কালবৈশাখী, ২২৫ জায়গায় তার ছিঁড়ে বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কালবৈশাখীতে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুতের লাইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন উপজেলায় চারবার কালবৈশাখী হয়েছে। এতে গাছ ও বাঁশ পড়ে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ১৯টি খুঁটি ভেঙে যায়। তার ছিঁড়েছে ২২৫ জায়গায়। এতে বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বেশির ভাগ গ্রাম এলাকা।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় কয়েক দফা কালবৈশাখী অতিবাহিত হয়েছে। এতে সদর উপজেলা, কমলগঞ্জ, রাজনগর, কুলাউড়া, শ্রীমঙ্গলসহ জেলার সাতটি উপজেলায় প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ে জেলার ৯ হাজার ৬২২ কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইনে ১৯টি খুঁটি ভেঙে পড়ে, ২৩টি খুঁটি হেলে পড়ে, ২২৫টি স্থানে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। ৪২১টি স্থানে লাইন হেলে পড়েছে। ৫৬টি মিটার ভেঙে গেছে। ২৭টি ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়েছে। দ্রুত লাইন মেরামত করার চেষ্টা চলছে। তবে জনবলসংকট ও কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কয়েকবার কালবৈশাখী হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়েছে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় সব গ্রাহকদের ধৈর্য ধরে সমিতির কাজে সহযোগিতা করার বিনীত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী সুজিত কুমার বিশ্বাস বলেন, ২৪ ঘণ্টায় কয়েকবার কালবৈশাখীর তাণ্ডবে প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন ও বিভিন্ন জায়গায় খুঁটি ভেঙে গেছে এবং বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল করার জন্য সমিতির লোকজন মাঠে নিরলসভাবে কাজ করছে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারবিদ্যুৎসিলেট বিভাগজেলার খবরকালবৈশাখী ঝড়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

