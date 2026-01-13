Ajker Patrika

মৌলভীবাজারের শেরপুরে বসেছে শতবর্ষী মাছের মেলা

মাহিদুল ইসলাম, মৌলভীবাজার
মেলায় বড় মাছ নিয়ে এসেছেন এক ব্যবসায়ী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মেলায় বড় মাছ নিয়ে এসেছেন এক ব্যবসায়ী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন উৎসব উপলক্ষে মৌলভীবাজারের শেরপুরে ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী ‘মাছের মেলা’ শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত থেকে সদর উপজেলার খলিলপুর ইউনিয়নের শেরপুরে কুশিয়ারা নদীর তীরে শতবর্ষী এই মেলা বসেছে। চলবে আগামীকাল বুধবার পর্যন্ত।

শতবর্ষী এই মাছের মেলা এখন এই অঞ্চলে মানুষের ঐতিহ্যের অংশ হয়ে মিশে আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, প্রবীণদের কাছে তাঁরা শুনেছেন, ১০০ বছর ধরে শেরপুর কুশিয়ারা নদীর পাড়ে এই মেলা হচ্ছে। বিভিন্ন হাওর ও কুশিয়ারা নদী থেকে মাছ শিকার করে এখানে বিক্রি হতো। কেউ কেউ অবশ্য দাবি করেন, ১৫০ থেকে ২০০ বছর ধরে এই মেলা আয়োজিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মাছ নিয়ে মেলায় বসেন ব্যবসায়ীরা। এখানে খুচরা ও পাইকারি দু্ভাবেই মাছ বেচাকেনা চলে।

এবার কুশিয়ারা নদীর তীরে শেরপুর বাজারের দক্ষিণ মাঠে মেলা বসেছে। মৌলভীবাজারসহ আশপাশের জেলা থেকে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারা মেলায় ভিড় করছেন। মেলায় সব সময় মানুষের আকর্ষণ থাকে বড় মাছের প্রতি। বাঘাড়, বোয়াল, আইড়, চিতল, কাতল, রুই, সিলভার কার্পসহ নানান প্রজাতির বড় মাছ মেলায় বেশি পাওয়া যায়। এবারের মেলায় লাখ টাকা দাম চাওয়া হয়েছে একটি বাঘাড়ের। মেলায় মাছের পাশাপাশি কৃষিপণ্য, শৌখিন জিনিস, শিশুদের খেলনার সামগ্রীর পসরাও সাজিয়ে বসেছেন দোকানদারেরা।

মেলায় আসা বকুল পাল নামের ব্যবসায়ী বলেন, ‘আমি প্রায় ৩০ বছর ধরে মাছের ব্যবসা করি। এই মেলায় প্রতিবছর আসি। এখান থেকে পাইকারিভাবে মাছ কিনে আমরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করি।’

মেলায় ঘুরতে আসা রেজওয়ান আহমেদ, তপু দেব বলেন, ‘আমরা শখের বসে এই মেলায় আসি। এখানে সব ধরনের বড় মাছ দেখা যায়। সামর্থ্য অনুযায়ী মাছ কিনে নিয়ে যাই।’

কিশোরগঞ্জ থেকে আসা মাছ ব্যবসায়ী সাহান আহমেদ বলেন, ‘এটি দেশের মধ্যে অন্যতম একটি মাছের মেলা। প্রতিবছর এখানে আসি। আমরা মেলায় পাইকারি মাছ বিক্রি করি। আমাদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা মাছ কিনে বিভিন্ন বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন।’

মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, শতবর্ষী মেলা উপলক্ষে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

