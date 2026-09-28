Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কুলাউড়ায় পুকুরের পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
কুলাউড়ায় পুকুরের পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় পুকুরের পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার জয়চণ্ডী ইউনিয়নের গৌরীশংকর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই দুই শিশু জয়চণ্ডী ইউনিয়নের গৌরীশংকর গ্রামের আবু মিয়ার ছেলে আলী জিবান (৮) ও লোকমান মিয়ার মেয়ে রাহমা বেগম (৯)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে বাচ্চা দুটি বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে যায়। পরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে সন্ধ্যার সময় পুকুরে তাদের মরদেহ ভাসতে দেখেন স্বজনরা। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে কুলাউড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, বাচ্চাগুলোর পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

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