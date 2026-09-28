বাঘার পদ্মার চরে ফের গোলাগুলি, গুলিবিদ্ধ ১

পদ্মা নদীতে বালুমহালে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রাজশাহীর বাঘায় আবারও গোলাগুলি হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের পদ্মার চরে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে মিনারুল ইসলাম (৩২) নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ সময় ১৫ থেকে ২০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানিয়েছে।
আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সাড়ে ৮টার মধ্যে পদ্মা নদীর চরে এ ঘটনা ঘটে। আহত মিনারুল ইসলাম বাঘা উপজেলার খানপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে। প্রথমে তাঁকে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) পাঠানো হয়।
রাজশাহী জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, হামলাকারীরা দুটি স্পিডবোট নিয়ে এসেছিল এবং যাওয়ার সময় তিনটি স্পিডবোট নিয়ে গেছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন। পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি জানান, মিনারুল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে স্পিডবোট নিয়ে মাছ ধরতে যান। সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর পিঠে গুলি লেগেছে বলে পরিবার জানিয়েছে।
মিনারুল কোনো বাহিনীর সদস্য কি না—এ বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, বিষয়টি তদন্তাধীন। তাঁদের মধ্যে অনেক দলাদলি রয়েছে। তাঁরা সঠিক তথ্য গোপন করছেন।
বাঘা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সুপ্রভাত মণ্ডল বলেন, কাঁকন বাহিনীর ছোড়া গুলিতে মিনারুল আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মণ্ডল বাহিনীর স্পিডবোট নিয়ে যাওয়ার সময় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে বলেও তিনি জানান। সুপ্রভাত বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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