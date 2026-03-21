মৌলভীবাজার

ঈদের দিনে লাউয়াছড়ায় পর্যটকের উপচে পড়া ভিড়

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
ঈদের দিনে লাউয়াছড়ায় পর্যটকের উপচে পড়া ভিড়
লাউয়াছড়ায় পর্যটকের উপচে পড়া ভিড়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেছে। ঈদের দিন সকাল থেকেই স্থানীয় পর্যটকদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজারো পর্যটকের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে এই জাতীয় উদ্যান।

সরেজমিন দেখা গেছে, ঈদের দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটকের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো দেখা যায়। দীর্ঘ এক মাস প্রায় পর্যটক শূন্য থাকলেও মানুষের পদচারণে আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে।

অনেকেই ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভিড় করছেন লাউয়াছড়ার সবুজ অরণ্যে। বনের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি পথ আর উঁচু-নিচু টিলার মাঝে সময় কাটাতে পেরে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা। বিশেষ করে শিশু ও তরুণ-তরুণীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানসহ ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির কোষাধ্যক্ষ জনক দেববর্মা জানান, ঈদের ছুটিতে পর্যটকের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। বনের পরিবেশ রক্ষা এবং পর্যটকদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে বনকর্মী ও সিপিজি সদস্যরা সার্বক্ষণিক কাজ করছেন।

বন বিভাগ ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের সহব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে পর্যটকদের প্লাস্টিক বর্জন এবং বনের নীরবতা বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, ঈদের ছুটিতে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। জেলা পুলিশ, থানা-পুলিশ ও ট্যুরিস্ট পুলিশ কাজ করছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি পর্যটনকেন্দ্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রস্তুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

