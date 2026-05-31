বগুড়ায় নদীতে ডুবে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার গাবতলীতে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া জিহাদ হোসেন (১১) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার নেপালতলী ইউনিয়নের বুরুজ উত্তরপাড়া গ্রামের সুখদহ নদী থেকে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করেন।
নিহত জিহাদ হোসেন ওই গ্রামের জেলাল মণ্ডলের ছেলে।
গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিব হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জিহাদ বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামের সুখদহ নদীর সেতুর কাছে গোসল করতে যায়। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর সে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে গাবতলী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকেল পর্যন্ত তল্লাশি চালান। তবে সেদিন তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
পরে রোববার সকাল থেকে স্থানীয় লোকজন নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে দুপুরে নদী থেকে জিহাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ওসি রাকিব হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় রাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে এক গৃহবধূকে (২২) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অচেতন অবস্থায় গৃহবধূকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আজ রোববার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বালিয়াডাঙ্গী থানার১২ মিনিট আগে
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচারকার্যে আদালতের কাছে আসামির বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সাজা প্রার্থনা করা হবে। আমাদের কাছে যে তথ্য-প্রমাণ আছে, তাতে আসামির সর্বোচ্চ সাজা নিশ্চিত হবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা।’ আজ রোববার (৩১ মে) সকালে শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়া১ ঘণ্টা আগে
‘পুলিশের চাকরি ওয়ান কাইন্ড অব বিজনেস’—এমন বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে নেত্রকোনার কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল হাসেমকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়। একই সঙ্গে ঘটনাটি তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে
শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে কচুয়া বাজারে দোকানের উদ্দেশে রওনা হন তাঁর বাবা। তবে দুপুরের দিকে দোকানটি বন্ধ দেখেন ছানাউল্লাহ। পাশের দোকানদার জানান, তাঁর বাবা অসুস্থতার কথা বলে বাড়ি চলে গেছেন। তবে বাড়িতে নুরুল ইসলামকে পাওয়া যায়নি।২ ঘণ্টা আগে