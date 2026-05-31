Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় নদীতে ডুবে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় নদীতে ডুবে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার গাবতলীতে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া জিহাদ হোসেন (১১) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ রোববার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার নেপালতলী ইউনিয়নের বুরুজ উত্তরপাড়া গ্রামের সুখদহ নদী থেকে স্থানীয়রা তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

নিহত জিহাদ হোসেন ওই গ্রামের জেলাল মণ্ডলের ছেলে।

গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিব হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জিহাদ বন্ধুদের সঙ্গে গ্রামের সুখদহ নদীর সেতুর কাছে গোসল করতে যায়। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর সে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে গাবতলী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিকেল পর্যন্ত তল্লাশি চালান। তবে সেদিন তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরে রোববার সকাল থেকে স্থানীয় লোকজন নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে দুপুরে নদী থেকে জিহাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ওসি রাকিব হাসান বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

বগুড়াগাবতলী (বগুড়া)নিখোঁজরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত