মৌলভীবাজারে অসুস্থ সাবেক এমপি খালেদা রব্বানীকে দেখতে বাসায় গেলেন প্রধানমন্ত্রী

মৌলভীবাজারের অসুস্থ সাবেক সংসদ সদস্য খালেদা রব্বানীকে দেখতে গতকাল বুধবার (১৭ জুন) বিকেলে তাঁর বাসায় যান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শ্রীমঙ্গল ভিক্টোরিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠে তৃতীয় ধাপের ফ্যামিলি কার্ডের উদ্বোধন শেষে তিনি সেখানে যান।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান খালেদা রব্বানীর অসুস্থতার খবর শুনে তাঁকে দেখতে বাসায় যান। প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন খালেদা রব্বানী।
খালেদা রব্বানী কেন্দ্রীয় বিএনপির মহিলাবিষয়ক সম্পাদক, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সভাপতি এবং জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।
দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে মহিলা আসন-২৫ থেকে তিনি মনোনীত সংসদ সদস্য ছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে মহিলা আসন-১০ থেকেও তিনি মনোনীত সংসদ সদস্য ছিলেন।
এ ছাড়া, বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন খালেদা রব্বানী।
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