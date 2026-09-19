Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে বসতঘর থেকে বিষধর পদ্ম গোখরা উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে বসতঘর থেকে বিষধর পদ্ম গোখরা উদ্ধার
উদ্ধারকৃত পদ্ম গোখরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে এক আবাসিক কোয়ার্টার থেকে অত্যন্ত বিষধর একটি পদ্ম গোখরা সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। গতকাল শুক্রবার রাতে উপজেলার কালিঘাট পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা উত্তম আচার্যের বাসা থেকে সাপটি অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাসার ভেতরে সাপ দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে বিষয়টি বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানানো হলে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাপটি উদ্ধার করেন।

উদ্ধারকারীরা জানান, সাপটি পদ্ম গোখরা বা Monocled Cobra। এর বৈজ্ঞানিক নাম Naja kaouthia। এটি বিষধর প্রজাতির সাপ। সাপটি অক্ষত অবস্থায় শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সাপটিকে নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

গোখরাসাপমৌলভীবাজারসিলেট বিভাগশ্রীমঙ্গলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত