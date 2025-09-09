ধানখেত থেকে গলাকাটা লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ধানখেত থেকে লিটন মিয়া (২৭) নামে এক যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের পশ্চিম নন্দগ্রামে মসজিদের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
তবে কে বা কারা তাঁকে হত্যা করেছে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। নিহত লিটন পশ্চিম নন্দগ্রামের সত্তার মিয়ার ছেলে।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়রা মসজিদের পাশে লিটন মিয়ার গলাকাটা লাশ দেখতে পান। পরে শমশেরনগর ফাঁড়ি পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলে তারা এসে লাশ উদ্ধার করে।
স্থানীয়রা বলেন, নিহত লিটনের সঙ্গে এলাকার অনেক মানুষের সমস্যা আছে। তিনি এলাকায় চুরিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। তবে গতকাল রাতে তাঁকে এভাবে হত্যা করা ঠিক হয়নি। পতনঊষার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অলি আহমদ খান বলেন, ‘ঘটনাটি শুনে সরেজমিনে এসে দেখেছি। লাশ উদ্ধার করা হচ্ছে।’
এ বিষয়ে শমশেরনগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ওবায়দুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। তবে কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, বিষয়টি জানা যায়নি।’
