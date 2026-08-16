বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অভিযোগে ছাত্রলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের অভিযোগে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরীকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার ভাতাইয়া এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়। জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরী সিলেট জেলা ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে পরিচিত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল সকালে ভাতাইয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় ও কালো পতাকা উত্তোলন করেন জান্নাতুল ফেরদৌস। পরে বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি রেখে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি।
এ সময় কর্মসূচির ছবি ও ভিডিও ধারণ করে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রকাশ করেন জান্নাতুল ফেরদৌস। বিষয়টি পুলিশের নজরে এলে দুপুরে তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।
কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল খয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জান্নাতুল ফেরদৌস চৌধুরীকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
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