যোগদানের সাত দিনের মাথায় মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার প্রত্যাহার

মৌলভীবাজারে যোগদানের মাত্র সাত দিনের মাথায় নতুন পুলিশ সুপার (এসপি) মো. রিয়াজুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ মে) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকির স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ প্রত্যাহার করা হয়।
আদেশে বলা হয়, মৌলভীবাজারের নতুন পুলিশ সুপার মো. রিয়াজুল ইসলাম জেলা পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে দায়িত্বভার অর্পণ করে ১৬ মের মধ্যে পুলিশ সদর দপ্তরে রিপোর্ট করবেন।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মৌলভীবাজারের নতুন পুলিশ সুপার মো. রিয়াজুল ইসলামের ওপর অভিযোগ ওঠে, আড়াই কোটি টাকার চুক্তি করে মৌলভীবাজারের এসপি হিসেবে বদলি হন তিনি। এরপরই এই প্রত্যাহারের নির্দেশ এল।
