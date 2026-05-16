চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
গ্রেপ্তারকৃত দুই আসামি। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী মো. রাব্বি ও তাঁর অন্যতম সহযোগী সোহেলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ তথ্য জানান সদর মডেল থানার ওসি একরামুল হোসাইন।

ওসি বলেন, বিস্ফোরক, হেরোইনসহ তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের কাছে দুই কেজি গান পাউডার ও ১৫০ গ্রাম হেরোইন পাওয়া যায়।

এর আগে গত ৩১ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বাতেনখাঁর মোড়ে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন তারেক রহমান ও তারেক আজিজ নামের দুই সাংবাদিক। ওই রাতেই সদর মডেল থানায় মো. রাব্বি ও সোহেলের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৮-১০ জনকে আসামি করে মামলা করা হয়।

পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সাংবাদিকদের ওপর হামলার পর জেলার বাইরে চলে যান রাব্বি ও সোহেল। তবে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাঁদের গতিবিধি কয়েক দিন ধরে অনুসরণ করছিল পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

এদিকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার (ওসি) একরামুল হক জানান, দুই সাংবাদিকের ওপরে হামলার ঘটনায় রাব্বি ও সোহেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলমান আছে।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

