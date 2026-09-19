Ajker Patrika
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মেহেরপুর

গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গাংনীতে ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার দুই মাদক কারবারি। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ২৮ পিস ইয়াবা, নগদ টাকাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১২। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার তেরাইল গ্রাম থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—মো. ইমানুর রহমান (৪০) ও মো. মিলন হোসেন (৩৬)।

এসআরবি-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেরাইল এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়। এ সময় দুই ব্যক্তির কাছ থেকে ২৮ পিস ইয়াবা, নগদ ৭ হাজার ৭২০ টাকা এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে এলাকায় মাদক কেনাবেচা করে আসছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

এসআরবি-১২ এর সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, আসামিদের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের পর গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীগ্রেপ্তারমাদকখুলনা বিভাগজেলার খবর
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