গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ আটক ২

মেহেরপুরের গাংনীতে অনলাইন জুয়ার এজেন্টসহ দুজনকে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১টা ১০ মিনিটে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রুয়েরকান্দি (পশ্চিমপাড়া) এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন রুয়েরকান্দি গ্রামের মৃত রবিউল ইসলামের ছেলে আনোয়ার হোসেন (৩৫) ও একই এলাকার বাবুল হোসেনের ছেলে মো. হাসান আলী (১৯)।
গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৩টায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তথ্যটি নিশ্চিত করেন র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে একদল ব্যক্তি স্মার্টফোন ব্যবহার করে মেহেরপুরের গাংনীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রলোভন ও রেফারেন্স লিংক ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে জুয়ায় উৎসাহিত করছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে রুয়েরকান্দি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনোয়ার ও হাসানকে আটক করে র্যাবের একটি দল। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ৩টি স্মার্টফোন, ৫টি সিমকার্ড ও নগদ ১০ হাজার ২৮০ টাকা জব্দ করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা সাইবার স্পেসে ‘1XBET’ নামের অনলাইন জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে আসছিলেন।
র্যাব-১২, সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার সুদীপ্ত সরকার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাইবার জুয়া ও সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
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