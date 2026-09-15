Ajker Patrika
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মেহেরপুর

মেহেরপুরে ইয়াবা, গাঁজা, গুলি ও নগদ টাকাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
মেহেরপুরে ইয়াবা, গাঁজা, গুলি ও নগদ টাকাসহ বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার বাবা-ছেলে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরে ইয়াবা, গাঁজা, গাঁজার বীজ, ভাং পাতা, গুলি ও নগদ টাকাসহ বাবা-ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স। মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে মেহেরপুর পৌর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন—মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে ফিরোজ হোসেন (৪৮) ও তাঁর ছেলে আমানুল্লাহ (২৬)।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. সিরাজুল ইসলাম জানান, তাঁতীপাড়া এলাকায় বাবা-ছেলে মাদক নিয়ে অবস্থান করছেন—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

তিনি জানান, অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ৩৭৩ পিস ইয়াবা, ১ কেজি ৮১৩ গ্রাম গাঁজা, ২৩ গ্রাম গাঁজার বীজ, ৬৪ গ্রাম ভাং পাতা ও পাঁচ রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া মাদক বিক্রির ৯ লাখ ৫ হাজার ৭০০ টাকা এবং আরও কয়েকটি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেদ আহমেদ বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করা হবে। পরে তাঁদের থানায় হস্তান্তর করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

অভিযানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিলুর রহমান খান ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মেহেরপুরইয়াবাগাংনীগ্রেপ্তারখুলনা বিভাগজেলার খবর
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