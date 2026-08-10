মেহেরপুরে ৯৬টি স্থলমাইন উদ্ধার, পরে ধ্বংস

মেহেরপুরের গাংনীতে ৯৬টি স্থলমাইন উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার বেতবাড়িয়া বাজারের পাশের একটি পতিত জমি থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়। দুপুরে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৯ সদস্যের একটি টিম পৌঁছায় ক্রাইম সিনে। এর আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী স্থানটি ঘিরে রাখে। পরে শুরু হয় মাইন উদ্ধারের কার্যক্রম।
বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা এসে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। মাটি খুঁড়ে একে একে ৭৯টি মানববিধ্বংসী ও ১৭টি ট্যাংক-বিধ্বংসী মাইন উদ্ধার করা হয় এবং গ্রাম থেকে দূরে একটি বাগানে এগুলো ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেগুলো ধ্বংস করা হয়। সেনাবাহিনীর দলটির নেতৃত্ব দেন মেজর তরিকুল ইসলাম।
স্থানীয় আজগর আলী বলেন, ‘মাইন পড়ে থাকা স্থানটি প্রশাসনের লোকজন ক্রাইম সিনের ফিতা দিয়ে ঘিরে রাখে। বিজিবি ও পুলিশ সদস্যরা জায়গাটি কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রেখেছিলেন।’
লোকমান হোসেন বলেন, ‘এই জমিতে এতগুলো মাইন কীভাবে এল। এলাকার অন্য কোথাও এমন বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ করছেন এলাকাবাসী।’
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘আমরা বিষয়টি জানার পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করি। সেনাবাহিনীর বম্ব ডিসপোজাল টিম এসে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুলো উদ্ধার করে। পরে একটি নির্জন এলাকায় গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়।’
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