সিলেটে সিএনজি অটোরিকশায় ছিনতাইয়ের শিকার কলেজশিক্ষক

সিলেটে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় উঠে ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছেন ওহি আলম রেজা নামের এক কলেজশিক্ষক। ছিনতাইকারীরা তাঁর কাছ থেকে ২০ হাজারের বেশি টাকা কেড়ে নিয়েছে। আজ শনিবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে নগরীর আম্বরখানা পয়েন্টে অটোরিকশায় শাহি ঈদগাহ এলাকায় যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী শিক্ষক সিলেটের বালাগঞ্জ সরকারি ডিগ্রি কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রভাষক।
ওহি আলম রেজা বলেন, ‘শাহি ঈদগাহ এলাকায় ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে বের হয়ে আম্বরখানা পয়েন্ট এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় উঠি। এ সময় অটোরিকশাটিতে আগে থেকেই ড্রাইভারের সঙ্গে আরেকজন প্যাসেঞ্জার ছিলেন। যাত্রা শুরুর মিনিটখানেকের মধ্যে ওই অটোতে ওঠেন আরেক যাত্রী। কিছু দূরে যাওয়ার পর হঠাৎ একজন আমার সন্তানের গলায় চাকু ধরে কথা না বলার নির্দেশ দেয়। আমি চমকে উঠে নিজের সন্তানকে জড়িয়ে ধরি। এ সময় আমার পকেটে থাকা ২০-২২ হাজার নিয়ে নেয় তারা।’
ভুক্তভোগী কলেজশিক্ষক আরও বলেন, ‘টাকা নেওয়ার পর আমাকে শাহি ঈদগাহে নামিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও একটু সামনে গিয়ে হালকা ব্রেক করে নামিয়ে দিয়ে তারা দ্রুত চলে যায়। এ ব্যাপারে একটি জিডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সিএনজির চালকেরা এ কাজে জড়িত। প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাই এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।’
সিলেট মহানগর পুলিশের এডিসি মিডিয়া মো. মনজুরুল আলম বলেন, ছিনতাইয়ের বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানানো হবে।
সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল রোববার রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজে...১৬ মিনিট আগে
নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় কৃষিজমিতে গড়ে তোলা হয়েছে ১১টি ইটভাটা। এতে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কৃষকও। কমে যাচ্ছে আবাদি জমির পরিমাণও। তা ছাড়া ঘনবসতি এলাকা ও কৃষিজমির মধ্যে এসব ইটভাটা স্থাপনের কারণে নির্গত কালো ধোঁয়ায় কৃষি আবাদসহ ফলদ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।৫ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে নদ-নদীর পানি ভয়াবহ দূষণের কবলে পড়েছে। একসময়ের জীবন্ত নদীগুলো হারাচ্ছে স্বাভাবিক প্রবাহ ও প্রাণ। এতে নদীতীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে।৫ ঘণ্টা আগে
যশোরের গ্রামীণ কাঁচা সড়কের দুই পাশে একসময় সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বাবলা, আকাশমণি ও শিশুগাছ আজ কৌশলী নিধনের শিকার। গোড়া কেটে শুকিয়ে ফেলার পর গাছগুলো সরিয়ে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা, অথচ দেখভালের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্টদের নেই কোনো তদারকি। এক দশকে তিন হাজারের বেশি সরকারি গাছ হারিয়ে গেলেও উদাসীনতার কারণে থামছে৫ ঘণ্টা আগে