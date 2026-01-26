অস্ত্র সন্দেহে মালপত্রসহ জামায়াতের তিনজন আটক, পরে মুক্ত

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারমোড়ে জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় আসার পথে গাড়ি তল্লাশি করে বেশ কিছু মালপত্রসহ তিনজনকে আটক করে যৌথ বাহিনী। অস্ত্র সন্দেহে জব্দ মালপত্রসহ তাঁদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেগুলো অস্ত্র নয় বলে নিশ্চিত হয়ে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।
আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে সোহেল রানা, সেলিম রেজা ও সাহারুল ইসলাম নামের তিনজনকে আটক করা হয়েছিল। তবে সন্ধ্যায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
পরে জেলা জামায়াত কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে দলের রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন বলেন, সমাবেশে ব্যবহৃত বেশ কিছু ইলেকট্রিক পণ্য, বেশ কয়েকটি ওয়াকিটকিসহ তিনজনকে আটক করে সেনাবাহিনী। পুলিশ যাচাই করে দেখে সেগুলো অস্ত্র নয়। পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি জাহাঙ্গীর সেলিম বলেন, উদ্ধার মালপত্রগুলো অস্ত্র না হওয়ায় তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র ছিল না বলেও তিনি জানান। এ ছাড়া তিনি বলেন, যে মালপত্রগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো সমাবেশস্থলে ব্যবহার করার জন্য আনা হয়েছিল তা নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশের পক্ষ থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, তাঁর পরিবার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিপুল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রিসিভার (সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক) নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ নির্দেশ দেন।১১ মিনিট আগে
বন্দরকেন্দ্রিক বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে তিনি এই আশ্বাস দেন।১৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিএনপি প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর নির্বাচনী প্রচারণা সভার কাছে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার পূর্ব কধুরখীল উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্কনীতি) সৈয়দ মুশফিকুর রহমান বলেছেন, ‘দেশে এখন আমাদের সামনে নির্বাচন আছে। আমরা একটা পিসফুল ট্রানজেকশন দেখতে চাই। আনঅথরাইজড বা স্মাগলিং, আর্মস এগুলো বাংলাদেশে ঢুকবে না। কাস্টমস যেন এই জায়গাটায় ফোকাস করে। সোসাইটি প্রটেক্ট করতে হবে। আমাদের ইমপোর্ট পলিসিতে...২১ মিনিট আগে