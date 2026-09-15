Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের পানিতে বাস, আহত ২০

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ৪৩
মানিকগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের পানিতে বাস, আহত ২০
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের পানিতে পড়ে গেল যাত্রীবাহী বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের নবগ্রাম ব্রিজের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের পানিতে পড়েছে হানিফ পরিবহনের একটি বাস। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন বাসের যাত্রীদের উদ্ধার করেন।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জন শিবালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। অন্যরা স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জস্বাস্থ্য কমপ্লেক্সঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনামহাসড়ক
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