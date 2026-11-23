মানিকগঞ্জে ১৫ লাখ টাকার গাঁজাসহ চার নারী আটক
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ৩৮ কেজি গাঁজাসহ চার নারীকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের গাজিন্দা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ১৫ লাখ টাকা।
আটক নারীরা হলেন গাজিন্দা গ্রামের রুজিনা বেগম (৩৫), তাসলিমা বেগম (৩২), তানহা (১৯) ও হাজেরা বেগম (৬০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটক চার নারী দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক ব্যবসার আড়ালে মাদক কারবার চালিয়ে আসছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা এলাকায় গাঁজা কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রোববার রাতে তাঁদের সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে তাঁরা চার নারীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি করেন। এ সময় তাঁদের কাছে থাকা ৩৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
পরে স্থানীয় বাসিন্দারা চার নারীকে উদ্ধার করা গাঁজাসহ আটক করে থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, গাঁজাসহ আটক চার নারীকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা এলাকায় চিহ্নিত মাদক কারবারি হিসেবে পরিচিত।