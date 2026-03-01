Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মা হারালেন বিমানমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
হুরন নাহার রশিদ। ছবি: সংগৃহীত

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতার মা হুরন নাহার রশিদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ রোববার (১ মার্চ) ভোর ৬টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা নিজেই মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হুরন নাহার রশিদ ছিলেন সাবেক মন্ত্রী ও মুন্নু গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হারুনার রশিদ খান মুন্নুর সহধর্মিণী।

আজ বিকেলে তাঁর জানাজা মানিকগঞ্জের মুন্নু সিটিতে অবস্থিত মুন্নু মেডিকেল কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মসজিদসংলগ্ন পারিবারিক কবরস্থানে স্বামী মরহুম হারুনার রশিদ খান মুন্নুর কবরের পাশেই দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য এবং মানিকগঞ্জের স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বিষয়:

মানিকগঞ্জমৃত্যুরাজধানীঢাকা বিভাগজেলার খবর
