Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১৪: ৩২
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে আজ সকালে মশকনিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করছে। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া, হাসপাতালগুলোকে দুর্নীতি ও দালালমুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষ যাতে হাসপাতালে এসে তাদের প্রাপ্য সেবাটুকু পায়—সেই লক্ষ্যেই সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।

শনিবার (১৪ মার্চ) সকালে মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন তিনি। পরে সিংগাইর পৌরসভার আয়োজনে মশকনিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার চায় সাধারণ মানুষ যেন সরকারি হাসপাতালে এসে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হয়। হাসপাতালগুলোকে দুর্নীতি ও দালালমুক্ত করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ সরবরাহে দুর্নীতি, রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার ঠিকমতো না দেওয়া এবং ডাক্তার-নার্সদের সময়মতো হাসপাতালে উপস্থিত না থাকার মতো অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে কাজ করা হচ্ছে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মন্ত্রী সাখাওয়াত হোসেন বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ যাতে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পায়, সে জন্য উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় জনবল ও চিকিৎসা সরঞ্জাম ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুন্নাহার; সহকারী কমিশনার (ভূমি) হাবেল উদ্দিন; উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাফসান রেজা; থানার ওসি মাজাহারুল ইসলাম; হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

দুর্নীতিমানিকগঞ্জস্বাস্থ্যমন্ত্রীহাসপাতালদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)সরকারি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার শেষে আইসিইউতে মির্জা আব্বাস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

কারামুক্ত হলেন আনিস আলমগীর

কারামুক্ত হলেন আনিস আলমগীর

ভৈরব নদে নিখোঁজের তিন দিন পর রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

ভৈরব নদে নিখোঁজের তিন দিন পর রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

কুমিল্লায় র‍্যাবের পৃথক অভিযানে পিস্তল-ম্যাগাজিন ও ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

কুমিল্লায় র‍্যাবের পৃথক অভিযানে পিস্তল-ম্যাগাজিন ও ৩৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চাই: স্বাস্থ্যমন্ত্রী