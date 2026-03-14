ভৈরব নদে নিখোঁজের তিন দিন পর রিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় নিখোঁজের তিন দিন পর ভৈরব নদ থেকে হানিফ শেখ (৩৫) নামের এক রিকশাচালকের ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। শনিবার (১৪ মার্চ) ভোরে নগরের জেলখানা খেয়াঘাট এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সেহরির কিছুক্ষণ পর ভৈরব নদে এক ব্যক্তির ভাসমান মরদেহ দেখতে পান তাঁরা। পরে বিষয়টি স্থানীয় থানাকে জানানো হলে নৌ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

নৌ পুলিশ খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আক্তার বলেন, ভোর ৫টার দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হানিফ শেখের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর দিলে তাঁরা ঘটনাস্থলে আসেন। মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

বাবুল আক্তার আরও বলেন, গত বৃহস্পতিবার ভোরে ভৈরব নদের ৪ নম্বর ঘাটে গোসল করতে নামেন হানিফ শেখ। সে সময় স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে দেখতে পান। পরে নদীর তীব্র স্রোতে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান।

হানিফ শেখ খুলনা নগরের ৪ নম্বর ঘাট এলাকার বাসিন্দা আজিজ শেখের ছেলে। পেশায় তিনি রিকশাচালক ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে সারা রাত রিকশা চালিয়ে ভোরে ভৈরব নদে গোসল করে বাড়ি ফিরতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে নদীতে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হন তিনি। পরে পরিবারের সদস্যরা নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। সেদিন ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও স্থানীয় ডুবুরিরা নদীর বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার অভিযান চালিয়েও তাঁর সন্ধান পাননি।

নিখোঁজের তিন দিন পর শনিবার ভোরে জেলখানা খেয়াঘাট এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হলো।

