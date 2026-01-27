Ajker Patrika
মাগুরা

মাগুরা-২: বিভক্ত বিএনপিতে ঐক্য, আসন পুনরুদ্ধারে এক কাতারে নেতা-কর্মীরা

মোহাম্মদ উজ্জ্বল, মহম্মদপুর (মাগুরা) 
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১১: ২৬
মাগুরার মহম্মদপুরে বিএনপির বিভাজন দূর করে একযোগে ধানের শীষকে বিজয়ী করার কথা বলেছেন নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক রেষারেষি ও অভ্যন্তরীণ বিভেদের দেয়াল ভেঙে অবশেষে এক মোহনায় মিশেছেন মাগুরা-২ আসনের বিএনপি নেতারা। এই আসনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে গত রোববার দুপুরে মহম্মদপুর উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয় সমন্বয় ও সম্প্রীতি সমাবেশ। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের বিভাজনের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা এখন এক কাতারে। মাগুরা-২ আসন পুনরুদ্ধারে একযোগে নির্বাচনী মাঠে কাজ করার প্রত্যয়ে নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এখন আর কোনো বিভক্তি নেই। আজকের পর থেকে আমরা সবাই এক। যাঁর যে মর্যাদা, তাঁকে সেই সম্মান দিয়ে আমরা আগামীর পথে হাঁটব। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ধানের শীষের বিজয় এবং হারানো গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার।’

উল্লেখ্য, মাগুরা-২ আসনে দীর্ঘদিন ধরে সাবেক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং সাবেক সংসদ সদস্য কাজী সালিমুল হক কামাল ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন গ্রুপের মধ্যে দূরত্ব ছিল। গত রোববারের সমন্বয় সভা সেই দূরত্বের অবসান ঘটিয়ে ঐক্যের নতুন বার্তা দিয়েছে।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি গোলাম আজম সাবু মিয়ার সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাগুরা-১ আসনের প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মনোয়ার হোসেন খান। এ ছাড়া ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন তাঁর বক্তব্যে ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকার বলিষ্ঠ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলী আহম্মেদ, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম খান বাচ্চু এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা। বক্তারা একসুরে বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে এই ঐক্য হবে মহম্মদপুরের রাজনীতির টার্নিং পয়েন্ট।

উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজানের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট রোকুনজ্জামান খান, পিকুল খান, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব আকতারুজ্জামান আক্তার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কাবুল, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রইচ উদ্দীন, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম ইউনুস আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ হোসেন, আশরাফুজ্জামান রিংকু, আরিফুজ্জামান মিল্টনসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা। তবে উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মৈমুর আলী মৃধাকে সেখানে দেখা যায়নি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, মহম্মদপুর উপজেলার এই ঐক্য মাগুরা-২ আসনের নির্বাচনী সমীকরণ বদলে দিতে পারে। গ্রুপিংয়ের অবসান হওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও ধানের শীষ নিয়ে নতুন করে আগ্রহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা এখন ভোটের মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন, যা আগামী নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলবে বলে ধারণা করছে সচেতন মহল।

