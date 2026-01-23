মাগুরায় ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মাগুরা সদর উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাগুরা-১ নির্বাচনী এলাকার ছোটফালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটলেও গতকাল বৃহস্পতিবার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মাগুরা জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের নির্দেশনায় নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরাপদভাবে তদারকির লক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে ভোটকেন্দ্রটিতে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। তবে স্থাপনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয় একটি ক্যামেরা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি লাঠি দিয়ে আঘাত করে ক্যামেরাটি ভেঙে ফেলে। ঘটনার পর ওই এলাকার সব ভোটকেন্দ্রে নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
ভাঙচুর হওয়া ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এক ব্যক্তি সরাসরি লাঠি দিয়ে ক্যামেরাটিতে আঘাত করছেন। তবে আলোর স্বল্পতার কারণে অভিযুক্তের মুখমণ্ডল স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, সকালে নাইটগার্ড ক্যামেরাটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে স্থানীয় ছয় যুবককে এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
