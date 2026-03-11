Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে ৩০৫ ইয়াবাসহ দুজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে ৩০৫ ইয়াবাসহ দুজন গ্রেপ্তার
ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় অভিযান চালিয়ে ৩০৫টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল উপজেলার নাওদাড়া মুক্তারপুর গ্রামে এই অভিযান চালায়।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন চারঘাটের ঝিকড়া জোয়ার্দ্দারপাড়া গ্রামের মো. শাকিল (৩১) ও শিমুলিয়া গ্রামের রাজু আহমেদ (৪২)। বুধবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন জেলা পুলিশের মুখপাত্র ও বিশেষ শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাবিনা ইয়াসমিন।

সাবিনা ইয়াসমিন জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। ইয়াবাসহ গ্রেপ্তারের ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে চারঘাট থানায় মাদক আইনে আরও একটি মামলা করা হয়েছে। বুধবার সকালে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ইয়াবাঅভিযানমাদকরাজশাহী বিভাগরাজশাহীডিবি
যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

নীলফামারীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১

স্বামীকে গাছে বেঁধে স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের দায়ে ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

গাইবান্ধায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জে সাবেক এমপি মহিউদ্দিন আহমেদের দাফন সম্পন্ন

