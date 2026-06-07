মাদারীপুরে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের উত্তর মহিষেরচর এলাকায় খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে আদনান মাতুব্বর (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আদনান একই এলাকার আসাদুল মাতুব্বরের ছেলে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলছিল আদনান। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় সে।
পরিবারের সদস্যরা আদনানকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা পুকুরপাড়ে গিয়ে শিশুটিকে পানিতে ভাসতে দেখেন।
তাৎক্ষণিকভাবে আদনানকে উদ্ধার করে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
নাটোরের বড়াইগ্রামে কিশোরদের প্রেমের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে মাইকে ঘোষণা দিয়ে চার গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৬ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত শিবপুর বাজার ও আশপাশে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন, পুলিশ ও র্যাব মোতায়েন করা হয়।৮ মিনিট আগে
রিয়ার এডমিরাল আরিফ আহমেদ মোস্তফা মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তিনি রিয়ার এডমিরাল শাহীন রহমানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। রোববার (৭ জুন) দুপুরে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক নাহিদ হাসান এ তথ্য জানান।১১ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় মাদক মামলায় অভিযুক্ত ছেলের পক্ষ নিয়ে পুলিশের তথ্যদাতাকে গালাগাল ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে খারনৈ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. গেদু মিয়াকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে উপজেলা বিএনপি। গতকাল শনিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।১৪ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাত এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন আরও একজন। একই স্থানে আগের দিন জয়ন্তিকা ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত দুইজনের মধ্যে একজন পরে মারা যান বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।২১ মিনিট আগে