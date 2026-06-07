Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের উত্তর মহিষেরচর এলাকায় খেলতে গিয়ে পুকুরের পানিতে ডুবে আদনান মাতুব্বর (৩) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আদনান একই এলাকার আসাদুল মাতুব্বরের ছেলে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলছিল আদনান। একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় সে।

পরিবারের সদস্যরা আদনানকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা পুকুরপাড়ে গিয়ে শিশুটিকে পানিতে ভাসতে দেখেন।

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তাৎক্ষণিকভাবে আদনানকে উদ্ধার করে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

মাদারীপুরমৃত্যুঢাকা বিভাগমাদারীপুর সদরজেলার খবর
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