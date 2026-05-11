কালকিনিতে জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, বিক্ষোভ

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার চরদৌলতখান ইউনিয়নে জেলেদের জন্য বরাদ্দ করা চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ সোমবার (১১ মে) দুপুরে অর্ধশতাধিক জেলে কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা অনিয়মের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রকৃত কার্ডধারী জেলেদের মাঝে দ্রুত চাল বিতরণের দাবি জানান।
জেলেরা অভিযোগ করেন, প্রকৃত জেলেদের বাদ দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানের আত্মীয়স্বজন ও তাঁর সমর্থিত লোকজনের নামে চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এতে প্রকৃত ভুক্তভোগী জেলেরা বঞ্চিত হয়েছেন।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া জেলে দেলোয়ার কবিরাজ, মাইনউদ্দীন সরদার, সামচুল হাওলাদার, রেজাউল কবিরাজ, শহিদুল কবিরাজ, ইয়াসিন হাওলাদারসহ একাধিক জেলে জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে নিবন্ধিত জেলেদের খাদ্যসহায়তা দেওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা চাল পাননি। অথচ যাঁরা পেশাগতভাবে জেলে নন, এমন ব্যক্তিদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জেলেরা বলেন, ‘আমরা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করি। মাছ ধরা বন্ধ থাকায় পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ আমাদের প্রাপ্য চাল না দিয়ে চেয়ারম্যানের লোকজনকে দেওয়া হয়েছে।’
অভিযুক্ত কালকিনির চরদৌলতখানের (সিডি খান) ইউপি চেয়ারম্যান চাঁন মিয়া শিকদার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, স্বজনপ্রীতির কোনো ঘটনা ঘটেনি। প্রকৃত জেলেরাই চাল পেয়েছেন।
কালকিনি উপজেলা ভারপ্রাপ্ত মৎস্য কর্মকর্তা প্রণব কুমার দত্ত বলেন, ‘কার্ডধারী জেলেরা চাল পাননি—এমন অভিযোগ আমার জানা নেই।’
মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক মিজ মর্জিনা আক্তার বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে। যদি অনিয়মের সত্যতা পাওয়া যায়, তাহলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি প্রকৃত কার্ডধারী জেলেরা যাতে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করা হবে।
নাটোরের লালপুরে ফ্যামিলি কার্ড করে দেওয়ার কথা বলে টাকা দাবির অভিযোগে কাজল হোসেন (৪৫) নামে এক যুবককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের অমৃতপাড়া গ্রামে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন এই দণ্ডাদেশ দেন।৬ মিনিট আগে
ফেনীর দাগনভূঞায় ডোবা থেকে মোহাম্মদ হাসান নামের ১৮ মাস বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১১ মে) বেলা ১১টার দিকে দাগনভূঞা পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আমানউল্লাহপুরের দাসপাড়া এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাসান লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার মোহাম্মদ তারেকের ছেলে।২৪ মিনিট আগে
সরকার অনুমোদিত খুচরা কার্ডধারী সার বিক্রেতাদের সনদ বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন ‘খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’। আজ সোমবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি।২৯ মিনিট আগে
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। শিক্ষকেরা উপাচার্য ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলমকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল করে দিয়েছেন। গুঞ্জন রয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, চেয়ারম্যান ও ছাত্র উপদেষ্টারা গণপদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। এদিকে ববি উপাচার্য শিক্ষকদের...৪০ মিনিট আগে