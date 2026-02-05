Ajker Patrika
মাদারীপুর

শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আ.লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ

শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আ.লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ
শিবচর থানার সামনে বিক্ষোভকারীদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের শিবচরে প্রকাশ্যে আসা আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। শিবচর উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে জুলাই যোদ্ধাসহ তরুণ-যুবকেরা গতকাল বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর এই বিক্ষোভ করেন।

বিক্ষোভকারীরা থানার সামনের সড়কে বসে বিভিন্ন স্লোগান দেন। পরে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে একটি স্মারকলিপি দেন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মী সম্প্রতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দল ও ব্যক্তিকে সমর্থন দিয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছেন। এতে নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চলছে—এমন অভিযোগ তুলে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে অর্ধশতাধিক তরুণ-যুবক থানার সামনে অবস্থান নেন।

বিক্ষোভ চলাকালে আহত জুলাই যোদ্ধা শাহাদাত হোসেন মিশন বলেন, ‘আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করে ওসির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রকাশ্যে আসা আওয়ামী দোসরদের গ্রেপ্তার না করা হলে পাঁচ হাজার মানুষ নিয়ে থানা ঘেরাও করা হবে। দীর্ঘ ১৭ বছর যারা স্বৈরাচারী ছিল, তারা কীভাবে প্রকাশ্যে রাজনীতি করে—শিবচরের মানুষ তা মেনে নেবে না।’

জানতে চাইলে শিবচর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, বিক্ষোভকারীরা নিজেদের জুলাই আন্দোলনের যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের যেসব ব্যক্তি বিভিন্ন প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয় হয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বা মামলা রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

শিবচরমাদারীপুরঢাকা বিভাগবিক্ষোভনির্বাচনআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্ব: জিতলেও ফল ঝুলবে বিএনপির ২ প্রার্থীর

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন: ২১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

বিদেশ থেকে জামায়াত আমিরের এক্স ‘হ্যাক’ হয় বলে প্রাথমিক ধারণা ডিবির

নিজের ডিএনএ দিয়ে ‘সুপার হিউম্যান’ বানাতে চেয়েছিলেন এপস্টেইন, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন

ছেলের প্যারোল মেলেনি, বৃদ্ধের লাশ গেল কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভুট্টাখেত থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভুট্টাখেত থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ১১ দলীয় প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, আহত ৭

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ১১ দলীয় প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, আহত ৭

লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ ২ কারবারি আটক

লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ ২ কারবারি আটক

নওগাঁয় জামায়াতের জনসভা, জড়ো হচ্ছেন নেতা-কর্মীরা

নওগাঁয় জামায়াতের জনসভা, জড়ো হচ্ছেন নেতা-কর্মীরা