ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভুট্টাখেত থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ট্যাংরাখালী গ্রামে একটি ভুট্টাখেত থেকে জসিম হোসেন (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। জসিম হোসেন উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের মুক্তার হোসেনের ছেলে। মরদেহের গলায় ও শরীরের কয়েকটি অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জসিম হোসেন গতকাল সকালে গরুর জন্য ঘাস কাটতে মাঠে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন সন্ধ্যার পর থেকে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দেওয়ার জন্য যান। ঠিক তখনই পার্শ্ববর্তী ট্যাংরাখালী গ্রামের একটি ভুট্টাখেতে তাঁর মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা রাত ১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।
হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান বলেন, গতকাল রাতে মাঠের ভুট্টাখেত থেকে জসিম হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাইয়াপুর ইউনিয়নে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের সমর্থকদের গণসংযোগের সময় হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে কাজী বাড়ির দরজায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তলসহ বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। আটক দুজন হলেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার দেওপাড়া গ্রামের কাজল ইসলাম সুমনের ছেলে মো. ইমরান হোসেন...২ ঘণ্টা আগে
দলবেঁধে আসছেন জামায়াতের নেতা-কর্মীরা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতি বাড়ছে। জনসভাস্থলে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের হাতে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার দেখা গেছে। জনসভাকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবীদের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় আশশাকুর ফিরোজ আমতলীর বাসা থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আনতে পটুয়াখালীর হেতালিয়া বাঁধঘাট এলাকায় যান। ওষুধ নিয়ে রাত সোয়া ৯টার দিকে আমতলীতে ফেরার সময় সড়ক পার হচ্ছিলেন। এ সময় পেছন দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান।২ ঘণ্টা আগে