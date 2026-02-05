Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ১১ দলীয় প্রার্থীর গণসংযোগে হামলা, আহত ৭

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আহত একজনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার আলাইয়াপুর ইউনিয়নে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী মাওলানা বোরহান উদ্দিনের সমর্থকদের গণসংযোগের সময় হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে সাতজন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাতে কাজী বাড়ির দরজায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তিরা জানান, বিকেল থেকে তাঁরা ওই ইউনিয়নে গণসংযোগ শুরু করেন। রাতে কাজী বাড়ির সামনে গেলে দেশীয় অস্ত্রসহ স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। এ সময় এনসিপি কর্মী জাহিদ (১৯), হৃদয় (২৭), অনিক (১৯), অপূর্ব (১৯), সাইফ (১৮), নজরুল ইসলাম সাগর, জেলা জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক মো. হাবিব উল্লাহসহ সাতজন আহত হন। তাঁদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে এনসিপির কর্মী জাহিদকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকার নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বেগমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাক্ষা চন্দ্র দাস জানান, শিবিরের কিছু লোক পার্শ্ববর্তী আমানউল্যাহপুর থেকে এসে ঝামেলা করার চেষ্টা করলে বিএনপির নেতা-কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের ধাওয়া করেন। তবে কাউকে মারধর করা হয়নি। দৌড়ে পালাতে গিয়ে পড়ে হয়তো আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে।

বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামছুজ্জামান জানান, উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে একটা লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

নোয়াখালীবেগমগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
