এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী ট্রাককে মালবাহী ট্রাকের ধাক্কা, আহত ১০

মাদারীপুর জেলার শিবচরে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রোববার (২৬ এপ্রিল) সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের কুতুবপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে যাত্রী নিয়ে বরিশালের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। মাঝপথে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের শিবচরের কুতুবপুরে পৌঁছারে পেছন থেকে পণ্যবাহী আরেকটি ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে সামনে থাকা ট্রাকের যাত্রীরা মুহূর্তেই সড়কে ছিটকে পড়েন। আহত হন অন্তত ১০ জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শিবচর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহুরুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
