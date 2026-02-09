উত্তরায় প্রস্তুত সেনাবাহিনী, যেকোনো কেন্দ্রে পৌঁছাতে ১০ মিনিট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রয়েছে। কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার সময় উত্তরার যেকোনো ভোটকেন্দ্রে সেনাবাহিনীর পৌঁছাতে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট লাগবে বলে জানিয়েছেন উত্তরা আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লে. কর্নেল সাব্বির আহমেদ।
দিয়াবাড়ি আর্মি ক্যাম্পে সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা জানান।
লে. কর্নেল সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘আমাদের দিয়াবাড়ি আর্মি ক্যাম্পের অধীনে ৩৯টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। আমরা এসব ভোটকেন্দ্রকে ৫টি ক্লাস্টারে ভাগ করেছি। প্রতিটি ক্লাস্টারে দুটি প্যাট্রল টিম থাকবে। যেকোনো সমস্যায় ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট সময় লাগবে আমাদের।’
লে. কর্নেল সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘আমরা যেকোনো দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য তিন ধাপে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। প্রথম ধাপে প্যাট্রলিং টিম কাজ করবে। দ্বিতীয় ধাপে ক্যাম্পের রিজার্ভ ফোর্স কাজ করবে। তৃতীয় ধাপে অতিরিক্ত রিজার্ভ ফোর্স কাজ করবে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচনের আগের দিন সন্ধ্যা থেকে আমাদের রোভাস্ট প্যাট্রলিং কার্যক্রম জোরদার করব। পরে ভোট গ্রহণ শেষে গণনার পরবর্তী সময় পর্যন্ত আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।’
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘যেসব কেন্দ্রে রাস্তা খননের জন্য গাড়ি চলাচল করতে পারে না, ওই সব পথে আমরা যাতায়াতের জন্য অটোরিকশা ও লেগুনার ব্যবস্থা করে রেখেছি। সেই সঙ্গে দুটি কেন্দ্রে অটোরিকশাও চলাচল করতে পারবে না। সেখানে আমরা হেঁটেই কয়েক মিনিটের মধ্যে মুভ করতে পারব। কারণ, পাশেই আমাদের ক্যাম্প রয়েছে এবং ফোর্স রেডি থাকবে।’
সংসদ নির্বাচনে অঙ্কের হিসাবে একসময় বিএনপি অধ্যুষিত বিভাগ হিসেবে পরিচিতি ছিল চট্টগ্রামের। এই বিভাগের ৫৮টি আসনের মধ্যে বেশির ভাগ আসনে এবার ভালো ফল করতে কোমর বেঁধে নেমেছে দলটি। তবে আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে জামায়াত তাদের জোটসঙ্গীদের নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চায় বিএনপিকে।১৩ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর দলীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের জামায়াত নেতারা উপস্থিত ছিলেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ধরে রাখার জন্য এবং একাত্তরের চেতনাকে ধরে রাখার জন্য সবাই ধানের শীষে ভোট দেবেন। ধানের শীষ জিতলে, বাংলাদেশ জিতবে আর হেরে গেলে, বাংলাদেশ হেরে যাবে। আজ সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মাদারীপুরের কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায়২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকনকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বন্দর এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘট স্থগিতের পরদিন আটক হলেন৩ ঘণ্টা আগে