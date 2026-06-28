মৃগী রোগে আক্রান্ত গৃহবধূ মারা গেলেন পানিতে ডুবে

মাদারীপুরের সদরে একটি মাছের ঘেরের পুকুরে ডুবে মৃগী রোগে আক্রান্ত এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে সদর উপজেলার শিকিনওহাটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত ওই গৃহবধূর নাম শ্রাবণী বেগম (২৭)। তিনি ওই গ্রামের হাতেম আলী ফকিরের স্ত্রী।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুরে বাড়ির পাশে সাগর হাওলাদারের মাছের ঘেরের পুকুরে ঝিঁনুক সংগ্রহ করতে যান শ্রাবণী বেগম। ঝিঁনুক সংগ্রহ শেষে সেখানেই গোসল করেন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে পানিতে ভাসতে দেখেন। এরপর স্বজন ও স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শ্রাবণীকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রাবণী বেগম মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলেও জানা গেছে।
মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পাশাপাশি হাসপাতালে গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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