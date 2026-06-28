Ajker Patrika
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কুমিল্লা

‘ভিটামিন ‘‘এ’’ শিশুদের সুস্থ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে’

 কুমিল্লা প্রতিনিধি 
‘ভিটামিন ‘‘এ’’ শিশুদের সুস্থ বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে’
কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেছেন, ভিটামিন ‘এ’ শিশুদের অপুষ্টি প্রতিরোধ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আজ রোববার জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন-২০২৬ উপলক্ষে নগরীতে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ‘অভিভাবকদের উচিত নির্ধারিত কেন্দ্রে এসে তাঁদের শিশুদের ভিটামিন ‘‘এ’’ ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং এই জাতীয় কর্মসূচিকে সফল করতে সহযোগিতা করা।’

সিটি করপোরেশন সূত্রে জানা গেছে, আজ নগরীর ১১৪টি টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৫ হাজার ১৯১ শিশুকে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এর মধ্যে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৭ হাজার ৮২৫ শিশুকে নীল রঙের এবং ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী ৪৭ হাজার ৩৬৬ শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ক্যাম্পেইনে প্রতিটি টিকাদান কেন্দ্রে দুজন স্বেচ্ছাসেবক ও ওয়ার্ডে দুজন সুপারভাইজার দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট, সূর্যের হাসি ক্লিনিক, রোটারি ক্লাব, অ্যাপেক্স ক্লাব অব কুমিল্লা সিটি এবং বিডি ক্লিন, কুমিল্লার সদস্যরা টিকাদান কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

এদিকে কুমিল্লা সিভিল সার্জন কার্যালয় জানিয়েছে, জেলার ৫ হাজার ৩৯টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ লাখ ৮ হাজার ৯৭ শিশুকে বয়সভেদে নীল ও লাল রঙের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০ হাজার ৭৮ জন স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালন করেন।

টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মামুন, প্রধান প্রকৌশলী আবু সায়েম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চন্দনা দেবনাথসহ অন্য কর্মকর্তারা।

বিষয়:

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