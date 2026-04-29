চুরি করতে ঢুকে কলেজকক্ষে ইয়াবা সেবন, আটক ১

মাদারীপুরের ডাসারে সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ঢুকে রাতভর ইয়াবা সেবনের পর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এক যুবক। এ সময় তাঁর অপর এক সহযোগী পালিয়ে যান। আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তির নাম সোহান ব্যাপারী (২৪), তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং তাঁর সহযোগী মাসুদ রানা (২৪) একই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।
পুলিশ ও কলেজ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ওই দুই যুবক কলেজের আইসিটি ল্যাবে ঢোকে। সেখানে তাঁরা রাতভর ইয়াবা সেবন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
ভোরের দিকে তাঁরা চারটি কম্পিউটার ও দুটি কি-বোর্ড চুরি করে নিয়ে কলেজের পূর্ব পাশের ধানক্ষেত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় কলেজের নিরাপত্তা প্রহরী বিষয়টি টের পেয়ে ধাওয়া দেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সোহান ব্যাপারীকে আটক করা হয়। তাঁর সহযোগী পালিয়ে যান।
আটকের পর সোহান কলেজকক্ষে রাতভর ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া চারটি কম্পিউটার, দুটি কি-বোর্ড এবং ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, রাতভর কলেজকক্ষে ইয়াবা সেবনের পর চুরি করে পালানোর সময় একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান মাহমুদ বলেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া, ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।
নতুন আইনের কিছু ধারা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দর-কষাকষির (সিবিএ) অধিকারকে সীমিত করতে পারে। বিশেষ করে, একটি প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বোচ্চ তিনটিতে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব সংকুচিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।৫ মিনিট আগে
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ম্যাজেন (বিডি) ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘লে-অফ’ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কাঁচামালের সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ (অর্ডার) কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে এক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়।৭ মিনিট আগে
বাবার মৃত্যুর পরও লাশ দেখতে প্যারোলে মুক্তি মেলেনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বরিশাল মহানগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. শাহরুখ খানের। পরে বাবার মরদেহ বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে সন্তানকে শেষবার দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শাহরুখের স্বজনেরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।১০ মিনিট আগে
ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগামী এক বছরের জন্য নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট দেন আইনজীবীরা। তবে ২০ হাজার ৭২৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন মাত্র ২ হাজার ৭৫৯ জন...২৯ মিনিট আগে