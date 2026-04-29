মাদারীপুর

চুরি করতে ঢুকে কলেজকক্ষে ইয়াবা সেবন, আটক ১

মাদারীপুর প্রতিনিধি
ডাসারে মহিলা কলেজে চুরি করতে ঢুকে আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরের ডাসারে সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ঢুকে রাতভর ইয়াবা সেবনের পর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন এক যুবক। এ সময় তাঁর অপর এক সহযোগী পালিয়ে যান। আজ বুধবার এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তির নাম সোহান ব্যাপারী (২৪), তিনি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং তাঁর সহযোগী মাসুদ রানা (২৪) একই এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও কলেজ সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ওই দুই যুবক কলেজের আইসিটি ল্যাবে ঢোকে। সেখানে তাঁরা রাতভর ইয়াবা সেবন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভোরের দিকে তাঁরা চারটি কম্পিউটার ও দুটি কি-বোর্ড চুরি করে নিয়ে কলেজের পূর্ব পাশের ধানক্ষেত দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় কলেজের নিরাপত্তা প্রহরী বিষয়টি টের পেয়ে ধাওয়া দেন। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় সোহান ব্যাপারীকে আটক করা হয়। তাঁর সহযোগী পালিয়ে যান।

আটকের পর সোহান কলেজকক্ষে রাতভর ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে। তাঁর কাছ থেকে চুরি হওয়া চারটি কম্পিউটার, দুটি কি-বোর্ড এবং ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, রাতভর কলেজকক্ষে ইয়াবা সেবনের পর চুরি করে পালানোর সময় একজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডাসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান মাহমুদ বলেন, আটক যুবকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া, ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।

