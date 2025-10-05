Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মাদারীপুর

মাদারীপুরে বাস–ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৪৫
যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি যানবাহনই দুমড়েমুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুটি যানবাহনই দুমড়েমুচড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ১০ জন। শনিবার (৪ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ, আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা থেকে ছেড়ে আসা ইউনিক পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস ঢাকার উত্তরায় যাচ্ছিল। বাসটি মাদারীপুর সদর উপজেলার সমাদ্দার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চালক মারা যান। এই ঘটনায় আহত হয় বাসের ১০ যাত্রী। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

নিহত চালকের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে হাইওয়ে পুলিশ রাত ১টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

মাদারীপুরনিহতসড়ক দুর্ঘটনামাদারীপুর সদরঢাকামহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

বৃদ্ধ মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

বৃদ্ধ মাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে ছেলে আটক

ঠাকুরগাঁওয়ে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি

ঠাকুরগাঁওয়ে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

হবিগঞ্জে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে সবজি ব্যবসায়ী নিহত

নরসিংদীতে এএসপির ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭

নরসিংদীতে এএসপির ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৭