Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল: লিফটে দুই ঘণ্টা আটকে ছিলেন নারীসহ ১০ জন

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতাল: লিফটে দুই ঘণ্টা আটকে ছিলেন নারীসহ ১০ জন
২ ঘণ্টা আটকে থাকার পর উদ্ধার হন লিফটে আটকে পড়া ১০ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালের লিফটে আটকে পড়া নারীসহ ১০ দর্শনার্থীকে প্রায় দুই ঘণ্টা পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। আজ মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে হাসপাতালের দ্বিতীয় তলা থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সবাই সুস্থ ও স্বাভাবিক আছেন।

ভুক্তভোগী, হাসপাতাল ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, রোগী দেখতে আসা স্বজনেরা মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালের পঞ্চম তলা থেকে নিচে নামার উদ্দেশ্যে লিফটে ওঠেন। এ সময় লিফটের দরজা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। পরে দরজা না খোলায় নারীসহ ১০ জন লিফটের ভেতরে আটকা পড়েন।

আটকে পড়াদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দেয়। প্রচণ্ড গরমে তাঁরা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। পরে বিষয়টি মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পর বেলা ২টার দিকে আটকে পড়া ১০ দর্শনার্থীকে উদ্ধার করে।

মাদারীপুর ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) অখিল সরকার বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে উদ্ধার করা হয় নারীসহ ১০ দর্শনার্থীকে। উদ্ধার করা সবাই সুস্থ ও স্বাভাবিক আছে।

মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক শেখ মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান বলেন, বড় দুর্ঘটনার আগেই ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সবাই সুস্থ আছেন। কেউ হতাহত হননি। লিফটের টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

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