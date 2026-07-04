আবারও মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পুশ ইনের চেষ্টা বিএসএফের

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে আবারও মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবককে পুশ ইনের (ঠেলে পাঠানো) চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ও রাতে দুই দফায় উপজেলার পাটগ্রাম সদর ইউনিয়নের জিমনাল নয়াবাড়ী সীমান্তে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় এলাকাবাসী ও বিজিবি জানায়, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ৮১৮ নম্বর প্রধান পিলারের ৫ নম্বর উপপিলারের একদিকে বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সদর ইউনিয়নের জিমনাল নয়াবাড়ী সীমান্ত এলাকা। অপর দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার আন্দারবাড়ী সীমান্ত এলাকা। শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ভারতের ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের বাগডোকড়া কোম্পানির টহল দলের সদস্যরা কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে এক যুবককে (২৫) জোর করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে পাঠান।
ওই সীমান্ত এলাকার স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পাটগ্রাম সদর ক্যাম্পের কমান্ডারকে জানায় এবং ওই যুবককে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দেয়। এ সময় ওই যুবক সীমান্তের শূন্যরেখায় অবস্থান নেন।
খবর পেয়ে ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা সীমান্তে গিয়ে বিএসএফের পুশ ইনের চেষ্টার ঘটনা নিশ্চিত হন।
২৫ বছর বয়সী ওই যুবকের আচরণ ও কথাবার্তা অসংলগ্ন হওয়ায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে ধরে নেওয়া হয়। পরে বিজিবি সদস্যরা তাঁকে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে স্থানীয় লোকজনসহ সীমান্তে অবস্থান নেন। একই দিন সন্ধ্যার দিকে বিএসএফ আবারও তাঁকে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করলে বিজিবি ও স্থানীয় লোকজন তা প্রতিহত করে।
এই ঘটনায় ওই পিলারের কাছে আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক করে। এতে ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের কুচলিবাড়ী কোম্পানির কমান্ডার সুবেদার খাদেমুল ইসলাম ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল এবং ১৭৪ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের বাগডোকড়া কোম্পানির কমান্ড্যান্ট সুকুমার বিশ্বাস ছয় সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে অংশ নেন। বৈঠকে ইতিবাচক কোনো সমাধান না হওয়ায় মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে কোনো পক্ষই নিতে রাজি হয়নি।
সর্বশেষ ওই যুবক ভারতের ১০০ গজ অভ্যন্তর শূন্যরেখায় অবস্থান করছেন। ঘটনাস্থলের উভয় সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।
এ ব্যাপারে রংপুর ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজিউর রহমানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে পাটগ্রাম ও কুচলিবাড়ী বিজিবির দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে ঠেলে পাঠানোর ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। ওই যুবককে ফেরত নিতে বিএসএফকে বলা হয়েছে।
এর আগে গত ৬ জুন লালমনিরহাটের পাটগ্রামের শ্রীরামপুর ইউনিয়নের আজিজপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে পুশ ইনের চেষ্টা করে বিএসএফ।
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