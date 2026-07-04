Ajker Patrika
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বগুড়া

বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে গরুবাহী ভটভটি উল্টে বৃদ্ধসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে নন্দীগ্রাম উপজেলার থালতা ভগবানবাজার স্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন নাটোরের সিংড়া উপজেলার লিংগাইন নতুনপাড়া এলাকার মৃত মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে আকতারুল ইসলাম (৪০) এবং বগুড়ার কাহালু উপজেলার পুরসর মধ্যপাড়া এলাকার মৃত এজামউদ্দীনের ছেলে শফিকুল ইসলাম (৭০)। এদের মধ্যে আকতারুল ছিলেন গরুর ব্যাপারী। বৃদ্ধ শফিকুল বাইসাইকেল আরোহী ছিলেন।

নন্দীগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তারিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ওসি জানান, বিকেলে সাতজন ব্যাপারী জয়পুরহাট থেকে ভটভটিযোগে গরু নিয়ে সিংড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। থালতা ভগবানবাজার স্ট্যান্ডে পৌঁছালে ভটভটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ সময় পাশ দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ শফিকুল। তিনিও সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই ভটভটির নিচে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই ভটভটিতে থাকা ব্যাপারী আকতারুল ইসলাম এবং সাইকেল আরোহী শফিকুল ইসলাম মারা যান।

ওসি আরও জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে দুই পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

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