লালমনিরহাটে প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের ডলারসহ যুবক আটক

লালমনিরহাটে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৩০০ ইউএস ডলারসহ (আমেরিকান ডলার) লিখন মিয়া (২৩) নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক লিখন মিয়া কুড়িগ্রামের খোচাবাড়ী এলাকার মো. নুরনবী সরকারের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লালমনিরহাট সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাদ আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে লালমনিরহাট রংপুর মহাসড়কে সদর উপজেলার গোকুন্ডা ইউনিয়নের তিস্তা টোল প্লাজাসংলগ্ন পুলিশ চেকপোস্ট থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
বিজ্ঞাপ্তিতে জানানো হয়, বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার তিস্তা সড়ক সেতু টোল প্লাজার পুলিশ চেকপোস্টে একটি অটোরিকশা সন্দেহজনক মনে হওয়ায় আটক করে সদর থানার পুলিশ। এ সময় অটোরিকশায় থাকা লিখন মিয়ার শরীর তল্লাশি করে ১ লাখ ৫৯ হাজার ৩০০ ইউএস ডলার পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত মুদ্রার মধ্যে ১০০ ডলারের ১ হাজার ৫৮১টি নোট এবং ৫০ ডলারের ২৪টি নোট রয়েছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৯৫ লাখ ৯৮ হাজার টাকা।
এ ঘটনায় আটককৃত লিখনের বিরুদ্ধে সদর থানায় ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান ওসি সাদ আহমেদ।
