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লালমনিরহাট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বিচারাধীন জমি দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাট প্রতিনিধি 
লালমনিরহাটে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে বিচারাধীন জমি দখলের অভিযোগ
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে আদালতে বিচারাধীন জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। ছবি: আজকের পত্রিকা

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে আদালতে বিচারাধীন জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে নজরুল ইসলাম চঞ্চল নামে এক বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার থানায় এজাহার দিয়েছেন জমির মালিক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান দেবদাস কুমার রায়। এজাহারে সাতজনের নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাতনামা আরও ৩৫–৪০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম চঞ্চল উপজেলা সদরের তুষভান্ডার ইউনিয়নের উত্তর ঘনেশ্যাম গ্রামের বাসিন্দা। তিনি তুষভান্ডার ইউনিয়ন বিএনপি কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক সদস্য।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, লালমনিরহাট বুড়িমারী সড়কের পাশে তুষভান্ডার বাজারসংলগ্ন পৈতৃক সূত্রে পাওয়া প্রায় ৪–৫ কোটি টাকা মূল্যের ৪০ শতাংশ জমিতে দোকানঘর তৈরি করে ভাড়া দেন দেবদাস কুমার রায়। জমিটি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে একই এলাকার নজরুল ইসলাম চঞ্চলদের সঙ্গে। এ নিয়ে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন দেবদাস। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এরই মধ্যে গতকাল ভোরে দলবল নিয়ে দেবদাসের দোকানঘরের সামনে নতুন দোকানঘর নির্মাণ করে জমিটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন চঞ্চল। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে সরে যায় চঞ্চলের লোকজন।

দেবদাস কুমার রায় বলেন, ‘আমি বাড়িতে না থাকার সুযোগে আমার দোকানগুলোর সামনে চঞ্চলেরা দোকানঘর করেছে। বাধা দিতে গেলে প্রকাশ্যে অস্ত্রের ভয় দেখায়। পরে সংঘাত এড়াতে আমার লোকজন সরে আসে।’

অভিযোগের বিষয়ে নজরুল ইসলাম চঞ্চল বলেন, ‘জমি আমাদের দখলেই ছিল। আমরা দোকানঘর সংস্কার করেছি মাত্র। বিএনপির সদস্য হলেও দলীয় ক্ষমতায় নয়, নিজের জমিতে দোকানঘর করেছি।’

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সিদ্দিক বলেন, ‘বাজারের প্রাণকেন্দ্রে মূল্যবান জমি দখলের অভিযোগ পেয়েই আমরা তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

লালমনিরহাটমামলাঅভিযোগআদালতকালীগঞ্জ (লালমনিরহাট)জেলার খবর
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