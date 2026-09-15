Ajker Patrika
En
নওগাঁ

মান্দায় অটোরিকশার প্লাগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত চালকের মৃত্যু

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪৪
মান্দায় অটোরিকশার প্লাগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত চালকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় চার্জে থাকা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার প্লাগ খুলতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে সফিজ উদ্দিন মোল্লা (৪৫) মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পার-কালিকাপুর মাস্টারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সফিজ উদ্দিন মোল্লা ওই গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিন মোল্লার ছেলে। পেশায় তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো আজ সকালেও অটোরিকশা নিয়ে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সফিজ উদ্দিন। বাড়ির একটি ঘরে চার্জে থাকা অটোরিকশার প্লাগ খুলতে যান তিনি। এ সময় অসাবধানতাবশত চার্জারের সকেটে শর্ট সার্কিট হলে সফিজ উদ্দিন বিদ্যুতায়িত হন।

তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত মান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ইদ্রিস আলী বলেন, সফিজ উদ্দিন অটোরিকশা চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চালাতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সফিজ উদ্দিনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নওগাঁমান্দাঅটোরিকশাবিদ্যুৎস্পৃষ্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত