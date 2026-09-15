আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানি মামলার হুঁশিয়ারি ফরিদা ইয়াসমিনের

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনের এমপি মুফতি আমির হামজার দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি ফরিদা ইয়াসমিন। একই সঙ্গে দলের অনুমতি পেলে আমির হামজার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ফরিদা ইয়াসমিন এ প্রতিবাদ জানান।
ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘তিনি (আমির হামজা) সংসদ সদস্য এবং আমিও একজন সংসদ সদস্য। প্রত্যেকেরই মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। একজন নারীকে সম্মানিত করে কথা বলা আমাদের রাজনৈতিক কালচার, ভদ্রতা ও আচরণের অংশ। এর বাইরে আমরা যেতে পারি না।’
জনপ্রতিনিধিদের আচরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকা উচিত উল্লেখ করে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জনপ্রতিনিধিদের আচার-আচরণের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অথচ কুষ্টিয়া অঞ্চলের এমপি মুফতি আমির হামজা আমাকে ও আমার দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে অত্যন্ত অপ্রীতিকর কটূক্তি করেছেন, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।’
নিজ দলের ওপর ঘটনার বিচার ভার দিয়ে ফরিদা বলেন, ‘আমাকে ও আমার দলের নেতৃত্বকে তাচ্ছিল্য ও অপমান করার উপযুক্ত বিচারের দাবি জানাচ্ছি। দলের অনুমতি পেলে এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ হিসেবে মানহানির মামলা করা হবে।’
সংরক্ষিত আসনের এই এমপি আরও বলেন, ‘তাঁর (হামজা) বিরুদ্ধে আসলে কথা বলার আমার রুচি নেই। তাঁকে সবাই বলে পাগল। এটা আমি জানি না যে, কেন বলেন। আমি সব সময় আমার বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি।’
প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে একটি ওয়াজ মাহফিলে দেওয়া মুফতি আমির হামজার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ওই বক্তব্যে তিনি কুষ্টিয়ার সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনকে উদ্দেশ করে বলেছেন, ‘সংরক্ষিত নারী আসনের এমপির সাংবিধানিক গুরুত্ব নেই এবং তিনি কোনো সরাসরি ভোট পাননি।’
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