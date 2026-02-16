পাটগ্রামে যৌন হয়রানির অভিযোগে যুবকের চার মাসের কারাদণ্ড

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে এক ছাত্রীকে যৌন হয়রানির (ইভটিজিং) অভিযোগে এক যুবককে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর হোসেন এ দণ্ডাদেশ দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত রানা ইসলাম (২১) বুড়িমারী ইউনিয়নের হাদিসপাড়া এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে।
জানা যায়, আজ সোমবার দুপুর ১২টার দিকে বুড়িমারী ইউনিয়নের আলীমুদ্দিন ছবুর উদ্দিন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন রানা ইসলাম। এ সময় তিনি এক ছাত্রীর উদ্দেশে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। বিষয়টি টের পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) অবহিত করে।
খবর পেয়ে ইউএনও ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় রানা ইসলামকে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
আদালত পরিচালনার সময় পাটগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলামসহ পুলিশের একটি দল সহায়তা করে।
ইউএনও তানভীর হোসেন বলেন, ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের ঘটনায় অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট যুবককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
