চট্টগ্রামে হোটেল থেকে নারীসহ আটক ১০

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় একটি হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের বাকলিয়া থানাধীন চাক্তাই ভেড়া মার্কেট এলাকার স্বপ্নীল আবাসিক হোটেল থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক নারীদের মধ্যে চারজনের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে হোটেলটির বিভিন্ন কক্ষ থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হচ্ছেন মো. মাইনউদ্দিন (৩০), মো. মোরশেদ (৩২), আব্দুল গফুর (৩৮), বাবুল মিয়াসহ (৩৫) আরও ছয়জন নারী।
গত শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সিংড়ার ছাতারদীঘি ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে যুবদল নেতা শামীমের নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক আলতাব হোসেন আকন্দের ওপর হামলা করেন। এ সময় দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
ফুটপাত রেখে সড়কে হাঁটছেন কেন, এমন প্রশ্ন করা হলে পথচারী দবির হোসেন বলেন, 'ফুটপাত দিয়ে কীভাবে হাঁটব? দোকানের জন্য কি আর সে উপায় আছে? বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চলাচলের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়।'
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে এক নারীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার রাতের কোনো এক সময়ে উপজেলার দোহাজারী জামিজুরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে চন্দনাইশ থানার পুলিশ আজ সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন, কাউসার হোসাইন, জহিরুল ইসলামসহ কয়েকজন জানান, রমজান এলেই অনেক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন। সেখানে ছোট ব্যবসায়ী হয়েও শাহআলম রোজাদারদের কথা ভেবে উদারতা দেখিয়েছেন। আগে তিনি দুই বছর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে মাত্র এক টাকা লাভে পণ্য বিক্রি করতেন। গত বছর থেকে রমজান