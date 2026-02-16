Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে হোটেল থেকে নারীসহ আটক ১০

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে হোটেল থেকে নারীসহ আটক ১০
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের বাকলিয়ায় একটি হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে নারীসহ ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের বাকলিয়া থানাধীন চাক্তাই ভেড়া মার্কেট এলাকার স্বপ্নীল আবাসিক হোটেল থেকে তাঁদের আটক করা হয়। আটক নারীদের মধ্যে চারজনের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে।

বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে হোটেলটির বিভিন্ন কক্ষ থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় হওয়া মামলায় আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হচ্ছেন মো. মাইনউদ্দিন (৩০), মো. মোরশেদ (৩২), আব্দুল গফুর (৩৮), বাবুল মিয়াসহ (৩৫) আরও ছয়জন নারী।

বিষয়:

আটকহোটেলবাকলিয়াপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সম্পর্কিত

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

ফুটপাত দখল করে দোকানপাট, ঝুঁকিতে পথচারীরা

ফুটপাত দখল করে দোকানপাট, ঝুঁকিতে পথচারীরা

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

রমজান উপলক্ষে ক্রয়মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন ফরিদগঞ্জের শাহআলম

রমজান উপলক্ষে ক্রয়মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন ফরিদগঞ্জের শাহআলম