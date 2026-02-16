Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে অটোচালক হত্যা, চার আসামি গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে অটোচালক হত্যা, চার আসামি গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে অটোচালক সোহাগ হোসেনকে হত্যা মামলার চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে ও রোববার রাতে আসামিদের রাখালিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. নজির হোসেন, মো. হৃদয় হোসেন, মো. সুজন হোসেন ও আরাফাত হোসেন। পরে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে রোববার সকালে নিহতের বড় ভাই রাজিব হোসেন বাদী হয়ে কয়েকজনকে আসামি করে রায়পুর থানায় মামলা করেন। এদিকে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে।

রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিন মিয়া বলেন, অটোচালক সোহাগ হোসেন হত্যা মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরপুলিশরায়পুরচট্টগ্রাম বিভাগলক্ষ্মীপুর সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি পদ সামলেছেন অধ্যাপক হাছিব, আছে গবেষণাকর্মও

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

দশমিনা আওয়ামী লীগের অফিস খুলে মিলাদ, ফের ভাঙচুর-তালাবদ্ধ

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

ছোট মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম

রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিনের উত্তরসূরির খোঁজে বিএনপি

কে হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

মুখ খুললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাবে, হিসাব করে পাঙ্গা লড়তে আইসেন: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সম্পর্কিত

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

নাটোরে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে যুবদল নেতা বহিষ্কার

ফুটপাত দখল করে দোকানপাট, ঝুঁকিতে পথচারীরা

ফুটপাত দখল করে দোকানপাট, ঝুঁকিতে পথচারীরা

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

রমজান উপলক্ষে ক্রয়মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন ফরিদগঞ্জের শাহআলম

রমজান উপলক্ষে ক্রয়মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন ফরিদগঞ্জের শাহআলম