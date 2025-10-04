Ajker Patrika
নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

পাটগ্রাম (লালমনিরহাট) প্রতিনিধি
লালমনিরহাটের পাটগ্রামে নিখোঁজের এক দিন পর আজিজার রহমান (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার ৩ নম্বর জগতবেড় ইউনিয়নের মুন্সিটারী এলাকার একটি পুকুরে তাঁর লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

নিহত আজিজার রহমান ওই এলাকার মৃত আছির উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দুপুরে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন আজিজার রহমান। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাননি স্বজনেরা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলেন।

এ বিষয়ে পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, আজিজার রহমান দীর্ঘদিন ভারসাম্যহীন ছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

