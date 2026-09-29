পাটগ্রাম সীমান্তে প্রায় ১৭ লাখ টাকার চুইঝাল জব্দ

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে আনা ২ হাজার ৩৯০ কেজি ভারতীয় চুইঝাল জব্দ করেছে বিজিবি। এসব চুইঝালের বাজারমূল্য ১৬ লাখ ৭৩ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে বিজিবি।
আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার কুচলিবাড়ী ইউনিয়নের জুম্মারপাড় সীমান্তে অভিযান চালিয়ে এসব চুইঝাল জব্দ করা হয়।
বিজিবি ও সীমান্ত সূত্র জানায়, সীমান্তের প্রধান পিলার ৮০২-এর ১৭ নম্বর উপপিলারের কাছে পাটগ্রাম উপজেলা সীমান্তের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার নিউ কুচলিবাড়ী এলাকা। ভোরে ওই সীমান্ত দিয়ে চুইঝাল বাংলাদেশে আনার সময় পাটগ্রামের কুচলিবাড়ী ক্যাম্পের টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাচালানে জড়িত অজ্ঞাত ব্যক্তিরা চুইঝালগুলো ফেলে পালিয়ে যান। পরে বিজিবি তল্লাশি চালিয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় চুইঝালগুলো জব্দ করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।
রংপুর ৫১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) এ এফ এম জুলকার নাঈন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সীমান্তে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং আন্তসীমান্ত অপরাধ রোধে বিজিবির তৎপরতা ও নিয়মিত টহল বাড়ানো হয়েছে।
ডিজিটাল ডিভাইস হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সাইবার স্পেস ব্যবহার করে জাতীয় সংসদের হুইপ ও বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুলের কণ্ঠ নকল করে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মামলায় দুজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত।২ মিনিট আগে
খুলনায় গত এক সপ্তাহ সিলিন্ডার গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। খুলনার গ্যাস ব্যবসায়ীরা বলছেন, সামনে এ সংকট আরও প্রকট হতে পারে। আজ মঙ্গলবার খুলনার বিভিন্নস্থান ঘুরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বসতঘরে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৫ লাখ টাকা, দেড় ভরি স্বর্ণালংকার ও তিনটি মোবাইল ফোন লুটের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন বাড়ির মালিক বকুল আক্তার।৯ মিনিট আগে
চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রতিবন্ধী আবুল খায়ের (৪৫)। ডান পায়ের তালুতে ফোড়া হওয়ায় গত রোববার চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালের সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি হন। অস্ত্রোপচার শেষে আজ মঙ্গলবার কিছুটা সুস্থ বোধ করায় বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ছাদের পলেস্তারা খসে পড়লে আহত হন তিনি।১৫ মিনিট আগে